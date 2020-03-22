Tuğba Özay: Ölümün ya da çaresizliğin tadını ağır şekilde hissettim

Takipçileriyle yakın bir iletişim halinde olan ve sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Tuğba Özay, bu defa sağlığıyla ilgili bilgi vermek adına paylaşımda bulundu. Hastanelik olana kadar geçen süreci ayrıntısıyla anlatan Özay, şunları yazdı:

*Geçtiğimiz hafta karın ağrısı şikayetim vardı. Keza ben sağlığına, yediklerine, sporuna dikkat eden biriyimdir. Karnım kolay kolay hiç ağrımaz . Sonra karnım şişmeye ve sertleşmeye başladı. Sahne ve fuar organizasyonu için Urfa'ya gitmiştim. Annem ve yardımcım da yanımdaydı. Orada kanama başladı ve şiddetlendi ve ben o halde kimseye bir şey belli etmeden işimi yaptım. Fakat bu esnada aile doktorlarımızı da aramayı ihmal etmedim. Bu arada ben çok araştırmacı bir tipimdir. Hemen okurum ne neden olur sebepleri sonuçları gibi .. Açıkçası bazı şeylerden ürkmedim değil . Urfa'dan döndüm gece hastaneye yatırıldım. Kan değerlerim şahane çıktı fakat endoskopi ve kolonoskopi yapılacağı söylendi. Bu beni biraz tedirgin etti ve üç gün heyecan içinde bir bekleyiş yaşadım.

*Pazartesi günü anesteziye girdim. Doktorum Muharrem Coşkun Bey müthiş bir insan beni çok motive etti. Ama ne yalan söyleyeyim eğer geç kalınmış bir durum var ise o anesteziden hiç kalkmak istemedim. Çünkü ne kendimi ne ailemi ne sevenlerimi üzmek istemediğim ve yük olmak istemediğimden. Sonuç olarak o gün tetkiklerim yapıldı ve korktuğumuz başıma gelmedi.

*Milyonlarca şükür… Sorunun tek nedeni aşırı stres, yorgunluk, üzüntü .. Ben duyarlı bir insanım ister istemez yaşanan her şeyden etkilenebiliyorum. Çalışmayı da çok severim yorgunlukla da pek sıkıntım olmaz . Çünkü dengeyi kurarım . Ama hayatı cidden ıskalamayın dostlar. Sağlık elden gidince kıymet bilmeyin sadece! Ben ölümün ya da çaresizliğin tadını beş gün önce ağır şekilde hissettim. Maşallah turp gibiyim. Sağlıklıyım., Ama ya olmasaydım? Medyada haberler yayılmış.. Yüzlerce telefon, mesaj , dm vs geldi. Herkese yetişemedim cevap vermeye lütfen affedin ama hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tubişiniz gayet iyi gayet sağlıklı…