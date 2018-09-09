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Tuğba Özay Van’dan seslendi
Tuğba Özay Van’dan seslendi
Antalya'da çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba Özay çarpıcı fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Magazin 9 Eylül 2018 - 10:20

Hayranlarıyla günlük hayata dair paylaşımlarda bulunan ve ülkenin dört bir yanını gezerek buradaki doğal güzellikleri takipçileriyle paylaşan şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, bu defa sevenlerine Van’dan seslendi.

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Gerek işi dolayısıyla ve gerekse sırf takipçilerine yeni ve farklı renkler tanıtabilmek amacıyla ülkenin dört bir yanına giden Tuğba Özay, Van ziyaretini Antalya’da olduğu sırada çekilmiş bir karesiyle duyurdu. Özay’ın bu çarpıcı karesine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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