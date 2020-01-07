Tuğba Özay’dan 80 milyon lira açıklaması

Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay'ın Milli Piyango'nun yılbaşına özel büyük ikramiyesi ile ilgili yaptığı matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu. Özay bu yanlış hesabı sonrası hakkında yapılan eleştiri dozu yüksek ve yer yer de hakarete varan paylaşımlar hakkında bir açıklamada bulundu.

Özay, yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 80 milyon TL’yi Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaşa eşit bir şekilde dağıtması durumunda, kişi başı 1 milyon TL düşeceğini savundu. Tuğba Özay,”Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese 1'er milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından” dedi.

Ancak Özay’ın bu hesap yanlışı, yarışmanın jürileri tarafından düzeltilince “Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman” cevabını verdi.

YORUMLAR HAKARET SINIRINI AŞINCA…

Tuğba Özay, yaptığı bu çıkışın ardından sosyal medyada adeta linç edildi. Yüzbinlere sosyal medya kullanıcısı Özay’ı bu hesabı yüzünden eleştirirken ‘böylesi basit bir matematik işlemini bile yapmaktan aciz’ şeklinde yorumlar yapıldı. Konuyla ilgili olarak fazlaca yorum yapmayan Özay bu tarz yorumların ardı arkası kesilmeyince sessizliğini bozdu ve sosyal medya kullanıcılarından sözlerine dikkat etmeleri konusunda ricada bulundu. İşte Tuğba Özay’ın o paylaşımı: