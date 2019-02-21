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Tuğba Özay’dan Beyazıt Öztürk paylaşımı
Tuğba Özay’dan Beyazıt Öztürk paylaşımı
Eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
Magazin 21 Şubat 2019 - 10:33

Instagram’da eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününün pas geçmeyen eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından takipçilerini 17 yıl öncesine götüren bir fotoğraf paylaştı. Şimdilerde Youtuber olarak kariyerine devam eden Beyazıt Öztürk’le birlikte o yıllarda Amerika’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Tuğba altına da şu satırları ekledi: “Madem bugün #tbt … Buyrun size sevgili arkadaşım Beyazıt Öztürk ile 17 yıl önce Amerika'da çekilmiş bir fotoğraf… ( Konsolosluğun düzenlediği bir etkinlik için gitmiştik )”


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