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Tuğba Özay’dan ciddiyet çağrısı
Tuğba Özay’dan ciddiyet çağrısı
Şarkıcı Tuğba Özay, sosyal medya hesabı üzerinden annesinin maskeli fotoğrafını paylaştı ve ciddiyet uyarısında bulundu.
Magazin 16 Mart 2020 - 11:14

Özay, Corona Virüsü’yle ilgili takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu. Annesinin maskeli ve eldivenli bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Tuğba Özay önemli ifadeler kullandı.

Yaşanan salgının ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyleyen Tuğba Özay, fotoğrafın üzerine şunları yazdı:

“Canım annem önlemini almış, hala bu salgını ciddiye almayanlara hayretle bakıyorum. Ölmeyi bayılmak sanmak bu olsa gerek! En azından uzmanları dinleyin ve yapmanız gerekenleri yapın. Hele ki havalimanları, en riskli bölgeler! Uçaklar aynı şekilde, biraz ciddiyet!”


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