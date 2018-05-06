Tuğba Özay’dan çok konuşulacak ‘tek gecelik ilişki’ açıklaması

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Sadece güzelliğiyle değil dobra tavırlarıyla da öne çıkan ve sosyal medya paylaşımlarıyla haber olan Tuğba Özay, Posta’ya verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu. Karşı cinsle yaşadığı ilişkilerde oldukça iddialı olduğuna dair yorumlarda bulunan Özay’ın röportajından öne çıkan kısımlar şöyle:

Yaş aldıkça ne değişti hayatınızda? 20’li yaşlarınızı özlediğiniz oluyor mu?

Özel biriyim ben. 4-5 yaşında bile olgun ve derin düşünebiliyordum. 20’lerimde de, hatta daha küçükken de şu anki Tuğba Özay gibiydim. Sadece zamanla daha güçlü bir kadın oldu.

Neden sizi kimseyle ele ele göremiyoruz?

Hiçbir zaman göremezsiniz. “Beni el ele göreceğiniz insan eşim olacak” demiştim. Aynen öyle oldu. Onun öncesinde de ilişkilerim oldu ama basın beni hiçbir zaman öyle iki günde aşık oldum deyip ortaya çıkan kadın olarak görmedi. Eski eşimi bile evlenmemizin iki hafta öncesine kadar gizledim. Bu saklamak değil sakınmak.

Şu an hayatınızda aşk var mı?

Hayır. Kendimi işime adadım. Hayat sadece ilişki veya cinsellik yaşamaktan ibaret değil.

İlişkilerinizde temel sorun ne oluyor?

Beni bir tek eski eşim çok güzel taşıdı. Bence taşımak çok önemli.

Tek gecelik ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tek gecelik ilişki tek gecelik haz bence. Sadece aşık olduğum insanla öpüşebilirim. Dudak yoluyla, nefes yoluyla enerjiler birbirine geçiyor. Niye başkasının kötü enerjisini içime alayım ki! Tek gece onunla, tek gece bununla, tek gece şununla… Hayırdır ya! Benim ruhum, benim bedenim, benim dudaklarım ve benim saçlarım çok değerli. Herkes dokunamaz.

Bir erkeğin seksi imajınıza aldanıp hayal kırıklığına uğrama ihtimali var mı?

Valla bir erkek benimle asla hayal kırıklığı yaşamaz. Aksine her konuda ummadığı şeyler yaşar. İsterse 40 yaşına gelmiş, birçok kadınla birlikte olmuş olsun. Bana gelince bir durur yani!

Yaşlandığınızda nasıl bir kadın olmak istiyorsunuz?

Ajda Pekkan’a bayılıyorum. 72 yaşında ama hala seksi. Bir erkek, Ajda Pekkan’ın sadece adıyla bile sevişmek ister. Anne de 62 yaşında pire gibi, dipçik gibi kadındır. Ben de ona çekerim diye düşünüyorum. Öyle kıyıda köşede oturmam. Hayatın içinde olur, çalışırım. Çocuksu ruhunu koruyan, yardım sever, tatlı bir teyze olurum bence…