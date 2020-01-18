Tuğba Özay’dan Laz Kit açıklaması: Ben yokum

Şubat ayında Adana'da çekilecek bir diziye başlayacağını belirten Özay, “2020 yılı bana uğurlu geliyor galiba, Adana'da çekilecek bir dizide ajanı canlandıracağım , sinema , tiyatro vs. yapıyordum ama dizi setlerinden uzaktım , kadromuzda çok güzel çok heyecanlıyım. Onun dışında bir cover şarkım geliyor ilk kez size söylüyorum. Kibariye'nin 20 belki 30 sene önce okuduğu çok sevilen bir şarkıyı seslendireceğim. Düşünsenize daha ben çocuktum bu şarkıyı dinlerken ve elime kaşık alıp mikrofon niyetine bu parçayı seslendirirdim , bazen bakıyorum da gerçekten çağırmışım şarkıyı . Çalışmalarımız devam ediyor çok yakında müzik severler ile buluşturacağız inşallah beğenilir” dedi.

“FİLMİ İZLEYEN 27 KİŞİNİN İÇERİSİNDE BEN YOKUM!”

Tuğba Özay'ın başrollerini Sinan Bengier , Çılgın Sedat gibi isimler ile paylaştığı ‘Laz Kit’ isimli film 27 Aralık'da vizyona girmiş ve 28 kişilik oyuncu kadrosu ile toplamda film 27 kişi tarafından izlenmiş sosyal medyada ise günün en çok konuşulan konuları arasına girmişti. Tuğba Özay çıkan haberlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özay “orada çok büyük bir haksızlık yapıldı esasında, bu film 2012 yılında çekilmiş bir film, çok büyük emek verilmiş bir film fakat o dönemde yapımcılar kendi aralarında anlaşamadılar ve ayrıldılar film 3 sene sonra ancak bitirildi. Daha sonrasında yönetmen de dahil filmin kadrosunda bulunan 5 kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sonrasında yapımcımız Zeki Akıncı mücadele etti. İnat etti herkesin parasını ödedi. Ama filme doğru düzgün gala yapılmadan , duyuru yapılmadan, doğru düzgün sinemalara girmeden kafalarına göre vizyona soktular. 7 tane sinema salonunda sabah 11’lerde oynanan filmi kim izler ? “ dedi. Tuğba Özay filmi izleyen 27 kişinin arasında kendisinin olmadığını söyledi.