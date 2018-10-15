Tuğba Özerk geceyi karakolda geçirdi. Alkol iddiaları, ehliyetine el konuldu!

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Görgü tanıkları, dün 05.30’da Alaçatı karakoluna giriş yapan Tuğba Özerk’in yaklaşık beş saat kaldığı, karakoldan sabah saatlerinde ayrıldığını söylerken, Özerk’in yüksek alkol nedeniyle karakolda tutulduğu ve ehliyetine de iki yıl boyunca el konulduğu iddia edildi.

TUĞBA ÖZERK’TEN YALANLAMA

Şarkıcı Tuğba Özerk, karakolu birbirine kattığı iddialarına kadar varan kaza haberi hakkında Sözcü’ye konuştu ve konuyla ilgili bilgiyi ilk ağızdan verdi. İşte Tuğba Özerk’in ağzından ehliyetine altı ay el konulmasına neden olan kazayla ilgili açıklama:

“Annemle kına gecesine gittiğimiz köyden gelirken şoför koltuğunda oturan annem maalesef direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından polisi aradım. Ancak sonrasında gelişen olaylara anlam veremedim. Şoför koltuğunda annem olmasına ve polisi bizzat benim aramama rağmen ehliyetime el koydular… Tabii ki bir kişinin edepsizliğini tüm Emniyet teşkilatına mal edemeyiz! Anlayacağınız görevini kötüye kullanan bir memur nedeniyle yanlış bir durum oluştu. Tabii ki konuyla ilgili yasal işlemleri başlattım. Şoför koltuğunda oturmadığım halde, sadece ünlü olduğum için böyle bir saldırıya maruz kalmak ne kadar doğru takdirinize bırakıyorum. Ve olayın doğruluğunun bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum.”