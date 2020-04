Tuğba Özerk, geçmişte hayatından vazgeçip intiharı düşündüğünü itiraf etti

Tuğba Özerk, İpek Açar’ın müzik programına katıldı ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Özerk ‘Gidesim Geldi’ şarkısını seslendirdikten sonra Açar “İçli geldi bana, belli ki çok büyük bir yaşanmışlık var bu şarkıda, ne oldu yazdın” diyerek şarkının hikayesini sorunca, ünlü şarkıcı herkesi şaşırtan bir cevap verdi.



Tuğba Özerk şarkının hikayesini şöyle anlattı:”Hayatımın bir döneminde kendi yaşamımdan vazgeçtiğim bir an oldu. O an bu şarkıyı yazdım. O an yaşamak istemedim. Ama yaşamak güzel, hayat güzel, böyle şeyleri hiç aklımıza bile getirmeyelim. Bunu ilk kez senin programında söyledim, nasıl da söyleyebildim bilmiyorum. Bazen insan her şeyi bırakıyor ama, sevenleri onu bırakmıyor.”