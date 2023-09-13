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Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı

Kıbrıs'ta tatil yapan şarkıcı Tuğba Özerk, plajda vücut ölçülerini aldırdı.

Yayınlanma: 09:08 - 13 Eylül 2023 Güncellenme:
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Tuğba Özerk şu sıralar Kıbrıs’ta tatil yapıyor.

Önceki gün plajda, yeni sezonda diktireceği kıyafetler için vücut ölçülerini aldırdı.

İddialı fiziğiyle mankenlere taş çıkartan Özerk, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde sürpriz projelerin yolda olduğunu ifade etti.

ÜÇÜNCÜ KEZ BOŞANDI

Tuğba Özerk 2021 yılında iş insanı Gökmen Tanaçar ile evlenmiş, 2022 yılında da boşanmıştı. Özerk, daha önce de Altan Nuh ve Erhan Kanioğlu ile evlilik yaşamıştı.

Tuğba Özerk-Gökmen Tanaçar

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