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Tuğba Özerk: “Şarkım babama ağıt gibi oldu”
Tuğba Özerk: “Şarkım babama ağıt gibi oldu”
Şarkıcı Tuğba Özerk önceki gün Bebek’de yürüyüş yaparken basın mensupları tarafından görüntülendi.
Magazin 28 Haziran 2019 - 07:00

Pilates dersinden çıktığını, ardından yürüyüş yaptığını belirten şarkıcı Özerk albümü hakkında konuştu Tuğba Özerk” yeni proje albümü var biliyorsunuz Ayla Dikmen'in şarkısını okudum , bu sırada konserler var her şey yolunda devam ediyor” dedi. Geçtiğimiz aylarda Neşet Ertaş'ın “Ahirim Sensin” isimli parçasını seslendiren Özerk parçaya gelen tepkiler üzerinden konuştu Şarkıcı “Bu benim sevdiğim özel bir eserdi. Çok sevildi her yerde çalıyor çok sevildi ve sosyal medyada çok iyi gidiyor. Biliyorsunuz babamı 3. Yıl önce kaybettim ve babama ağıt gibi oldu inşallah yukarıdan melek olarak beni dinliyordur” dedi.

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Son güncelleme: 17:01 - 27.06.2019