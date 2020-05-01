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Tuğba Tutuğ karantina günlerinde form tutuyor
Tuğba Tutuğ karantina günlerinde form tutuyor
Corona virüsü salgınından korunmak adına kendisini evine kilitleyen milyonlarca isim gibi oyuncu Tuğba Tutuğ da vaktini etkili bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Tutuğ, formunu korumak adına pilates yapmayı tercih ediyor.
Magazin 1 Mayıs 2020 - 07:45

‘Yaralı Kuşlar’ dizisinin Ayşe’si, Tuğba Tutuğ Kolombiya ve Meksika televizyonlarında da yayınlanan dizisi sayesinde yabancı izleyiciler tarafından çok sevildi.

Sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutulan Tuğba Tutuğ, tüm dünyayı esir alan corona virüsü tehlikesi geçtikten sonra Meksika'ya gitmeye hazırlanıyor.

Tutuğ karantina günlerinde bir yandan kendisine gelen sinema projeleri değerlendirirken bir yandan da sürpriz bir proje ile seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Güzel oyuncu bu zorlu günlerde bulduğu her fırsatta evinin bahçesinde pilates yaparak formunu korumaya devam ediyor.

Son güncelleme: 12:54 - 01.05.2020
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