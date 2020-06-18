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Tuğba Ünal’ın karantina dövmesi
Tuğba Ünal’ın karantina dövmesi
Şarkıcı Tuğba Ünal, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan karantina döneminde saf ve temiz bir dünyaya özlem duyduğunu söyledi.
Magazin 18 Haziran 2020 - 14:42

Üç aylık süren karantina boyunca tüm kurallara uyarak, evinden dışarı adım atmayan Tuğba Ünal, tüm dünyada yaşanan bu salgını unutmamak için göğsüne saflığı temsil eden Lotus Çiçeği dövmesi yaptırdı.

Ünal, “Yaşanan bu salgında gördük ki dünyanın daha temiz olmaya ve saflığa ihtiyacı var. Bu dönem herkese olduğu gibi bana da birçok şey öğretti. Aldığımız her nefese şükretmeliyiz. Saflığı temsil eden Lotus Çiçeği dövmesi bana bu dönemden bir hatıra olarak kalacak” dedi.

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