Tuğba Ünal’ın karantina dövmesi

Üç aylık süren karantina boyunca tüm kurallara uyarak, evinden dışarı adım atmayan Tuğba Ünal, tüm dünyada yaşanan bu salgını unutmamak için göğsüne saflığı temsil eden Lotus Çiçeği dövmesi yaptırdı.

Ünal, “Yaşanan bu salgında gördük ki dünyanın daha temiz olmaya ve saflığa ihtiyacı var. Bu dönem herkese olduğu gibi bana da birçok şey öğretti. Aldığımız her nefese şükretmeliyiz. Saflığı temsil eden Lotus Çiçeği dövmesi bana bu dönemden bir hatıra olarak kalacak” dedi.