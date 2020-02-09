Tuğba’dan Meral’e: Artık yeter! Yakamdan düş

Özerk yaşadıklarını psikolojik şiddet olarak tanımlarken, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile bu durumun devam etmesi halinde Kaplan hakkında yasal işlem başlatmak zorunda kalacağını açıkladı. İşte Tuğba Özerk’in yaptığı o açıklama:

“Meral Kaplan, lütfen artık yakamdan düş ve adımı kullanma! Hiçbir şekilde içinde olmamam gereken ilk eşim Erhan Kanioğlu ve Meral Kaplan boşanma davasında devamlı surette üstelik gerçek dışı iddialar ileri sürülerek adımın geçmesi, yıllar önce yayınlanmış birkaç haber ve dedikodu boyutundaki yazılar içeren eski kupürleri delilmiş gibi kendi boşanma davasında sunulması, hanımefendinin bana 3. şahıslarla haber yollatması artık bana karşı bir psikolojik şiddet boyutunu almıştır.

Üzülerek bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Erhan Bey ile 2008 yılında anlaşmalı olarak boşandık. Kendisi ile hiçbir sorunum yoktur ve hala daha saygılı bir şekilde birbirimize selamımızı da veririz. Meral Hanım daha fazla şekilde asılsız iddialarla ismimi kullanmaya devam ederse maalesef kendisi hakkında yasal işlem başlatmak zorunda kalacağım. Yıllardır sustum ama artık gerçekten yeter. Kendisini saygıya davet ediyorum ve beni rahat bırakmasını rica ediyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”