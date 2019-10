Tuğçe Kazaz kimdir? Tuğçe Kazaz kaç yaşında?

Çocukluğu İzmir‘de geçen Tuğçe Kazaz’ın hayatı 2001 yılında katıldığı “Miss Turkey” güzellik yarışması ile değişti. İşte Tuğçe Kazaz’ın hayatı ve merak edilenleri…

TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?

26 Ağustos 1982 tarihinde Balıkesir, Edremit'de doğdu. Çocukluğu İzmir‘de geçti. Okul hayatı boyunca yedi yıl basketbol oynadı. Bu nedenle hayatı İstanbul, İzmir ve Antalya arasında geçti. Özel Ortadoğu Koleji, Antalya Kolejinde okudu sonra da İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü, ama devamsızlık nedeniyle bitiremedi. Bir erkek kardeşi vardır.

2000 yılında katıldığı “Elit Model Look” yarışmasında ikinci oldu. Ardından Elite model Look Paris seçmelerinde de ilk 15’e girmiştir.2001 yılında “Miss Turkey” güzellik yarıştı ve güzellik yarışmasında birinci oldu. Kampüsistan isimli dizide, “Loafing and Camouflage: Sirens in the Aegean” adlı Yunan filminde, daha sonra Can-2007 ve 2009 yılında Cin geçidi filmlerinde oynadı.

Tuğçe Kazaz, 8 Eylül'de Porto Germeno'daki Ayios Nikolaos Kilisesi'nde vaftiz olarak Maria Seitaridis ismini aldı ve Ortodoks oldu. 24 Eylül 2005 tarihinde yunan oyuncu George Seitaridis ile Atina‘da Aya Nikola Kilisesi'nde sade bir törenle evlendi, Yunanistan‘a yerleşti. Üç yıl süren bir evliliğin ardından boşanarak Türkiye'ye döndü ve tekrar Müslüman olduğunu belirtti.

Kazaz bir dönemin en cesur modellerinden biriydi. Amerika‘da ve Paris‘te modellik yapan az sayıdaki modelden biri olarak ani bir kararla podyumu bıraktı. En son bir tesettür defilesine çıkan Kazaz, bundan böyle işinde ya da özel hayatında dekolte giymeyeceğini açıkladı.Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Uzun Hikaye filminin ardından Tuğçe Kazaz, Hazal Kaya ile birlikte Son Yaz Balkanlar 1912 dizisinde rol almıştır.