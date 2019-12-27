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Tuğçe Kazaz’dan İmamoğlu’na hakaret
Tuğçe Kazaz’dan İmamoğlu’na hakaret
Eski model olan, bir süre din değiştiren, ardından iktidar yandaşı olan Tuğçe Kazaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "medya maymuncuğu" diyerek hakaret etti.
Magazin 27 Aralık 2019 - 16:55

Sosyal medyada yaptığı ilginç çıkışlar ile gündemde kalmaya çalışan eski model Tuğçe Kazaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Twitter’dan hakaret etti. Kanal İstanbul’un yapımını savunan Kazaz, şöyle dedi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızı anlamıyorum. Bu adamı neden bu kadar parlatıyor? İsmini andıkça millet onu o da kendini bir şey sanıyor. Oysa biz bu medya maymuncuğunu kendi aramızda eritiriz. O istediği kadar ‘Ya kanal ya İstanbul’ desin, İstanbul’un geleceği Kanallı İstanbul’dur.”

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