Tuğçe Kazaz’ın sözlerine Gökhan Özoğuz’dan sert tepki
Aşkı uğruna 2005 yılında din değiştirip, Ardından farklı dinlere yöneldikten sonra, yeniden Müslümanlığa döndüğünü açıklayan eski manken Tuğçe Kazaz hafta sonu katıldığı bir yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün adından yola çıkarak, “Sahi neden Mustafacı yok?” şeklindeki ifadeleri nedeniyle kendisini eleştirenler hakkında “Benim Allah'tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?” demişti.Şarkıcı Gökhan Özoğuz, eski manken Tuğçe Kazaz’ın Kemalistlere yönelik sözlerine tepki gösterdi.