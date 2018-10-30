Tuğçe Kumral kimdir? Tuğçe Kumral nereli ve kaç yaşında?

Tuğçe Kumral, 19 Mart 1983 İzmir doğumludur. 9 Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olan Tuğçe Kumral, ilk oyunculuk deneyimini Gönülçelen adlı diz ile yaşamıştır. Şimdi, Tuğçe Kumral'ı gelin daha yakından tanıyalım...

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Şu sıralar Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde, Deren karakterini canlandıran Tuğçe Kumral hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tuğçe Kumral kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TUĞÇE KUMRAL KİMDİR?

Tuğçe Kumral, 19 Mart 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Güzelliği ve fiziği ile dikkatlerini üzerine çeken oyuncu, Gönül Çelen adlı sinema filminde rol alarak oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk televizyon deneyimini ise 2010 yılında rol aldığı Gönülçelen dizisi ile yaşamıştır.

Herşeye Rağmen, Eski Şehir, Yasak ve Asla Vazgeçmem dizilerinde rol almış olan Tuğçe Kumral, Star TV’de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin kadrosunda yer almakta ve Deren karakterini canlandırmaktadır. Tuğçe Kumral, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Balık burcudur.

Tuğçe Kumral’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Erkenci Kuş (Deren) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Aslı) (TV Dizisi)

2017 – Evlat Kokusu (Seher) (TV Dizisi)

2015 – Asla Vazgeçmem (Elmas) (TV Dizisi)

2014 – Yasak (Ruşen) (TV Dizisi)

2014 – Aşkın Kanunu (Nalan) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün (Sinema Filmi)

2013 – Meddah (Suna) (Sinema Filmi)

2013 – Eski Hikaye (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 – En Uzun Yüzyıl

2011 – Herşeye Rağmen (Zeliha) (TV Dizisi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Elif) (TV Dizisi)

2003 – Gönül Çelen (Sinema Filmi)