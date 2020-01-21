Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında?
Adanalı’ dizisinde canlandırdığı ‘Pınar’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tuğçe Özbudak kimdir merak ediliyor. İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilenler…
TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?
Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde “Pınar” rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. Oyunculuğa “Aloya” adlı dizi ile başlamıştır.
İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Aloya
Kod Adı
El Gibi
Kod Adı: Kaos
Kuzey Rüzgarı
Son Ders: Aşk ve Üniversite
Yalan Dünya
Adanalı
Gece Gündüz
Memur Muzaffer
Yusuf Yusuf