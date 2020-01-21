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Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında?
Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında?
Tuğçe Özbudak, 1982 yılında Ankara’da doğdu. Oyunculuk ve sunuculuk yapan Tuğçe Özbudak, Adanalı dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Son dönemde yaptığı estetik ameliyatları ile magazin basınında yer alan Tuğçe Özbudak kimdir merak ediliyor. İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilenler...
Magazin 21 Ocak 2020 - 12:37

Adanalı’ dizisinde canlandırdığı ‘Pınar’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tuğçe Özbudak kimdir merak ediliyor. İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilenler…

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde “Pınar” rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. Oyunculuğa “Aloya” adlı dizi ile başlamıştır.

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Aloya

Kod Adı

El Gibi

Kod Adı: Kaos

Kuzey Rüzgarı

Son Ders: Aşk ve Üniversite

Yalan Dünya

Adanalı

Gece Gündüz

Memur Muzaffer

Yusuf Yusuf