Tuğrul Odabaş’tan Mia üzerine duygusal paylaşım

Evliliklerinin son günlerine kadar Instagram hesaplarından sürekli olarak mutluluk pozları paylaşan Tuğrul Odabaş ve Işın Karaca, kasım ayının ilk haftası sürpriz bir karar vererek üç yıllık evliliklerini dakikalar içerisinde sonlandırdı. Çiftin apar topar boşanmasıyla ilgili ‘büyü’ iddiaları ortaya atılmıştı. Karaca, çıkan haberleri, “Ne büyüsü arkadaşlar? Bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Delirmiş olabilir misiniz, böyle bir şey olabilir mi?” diyerek eski eşinin açıklamalarını yalanlamıştı. İkilinin boşanmasıyla ilgili olarak ortaya atılan bir diğer iddia da Tuğrul Odabaş’ın bir kadına yaptığı: “Atları, Işın’a aldırıyorum. Parasını ona ödetiyorum. Pahalı atları hep ona aldırttım” itirafı oldu.

SESSİZLİĞİ TUĞRUL ODABAŞ BOZDU

Haklarında ortaya atılan boşanma iddialarıyla ilgili yorumda bulunmayan ikiliden Tuğrul Odabaşı, Instagram hesabı üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu. Işın Karaca’nın Sedat Doğan ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Mia ile kendi düğünlerinde çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Odabaş, böylelikle biten evliliklerine dair sessizliğini de bozmuş oldu. Karaca olan evliliği boyunca üzerine titrediği ve öz kızı gibi davrandığı Mia’ya olan duygularını paylaştığı fotoğrafın altına yazan Tuğrul Odabaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgi neydi? Sevgi emekti! Sevgi yoksunu bir kalp bu dünyadaki insanoğluna verilmiş en büyük cezadır bence. Düşünsene hiçbir şeyi sevemiyorsun, ellerin bir çiçeğe dokunmaktan mahrum kalmış, kalbin kan pompalamak dışında hiçbir şey bilmiyor, ya gözlerin sadece bakıyor ve emeği sadece ekmek zannediyorsun! Sokakta gördüğünüz kediyi, Dedikoducu teyzeyi, Evdeki avizeyi, kokoreç işkembeyi, Şişli Osmanbeyi kısaca yolu sizinle kesişmiş herşeyi, herkesi sevin ve sevdikleriniz için emek sarf edin… SENİ SEVİYORUM KIZIM, Mia Büyükkaraca”