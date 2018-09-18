Tülin Özen kimdir? Tülin Özen nereli ve kaç yaşında?

Tülin Özen, 24 Aralık 1979'da İskenderun'da doğdu. Aslen Artvinlidir. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olan Tülin Özen, oyunculuk kariyerine En Son Babalar Duyar dizisi ile başlamıştır. Şimdi, Tülin Özen'i daha yakından tanıyalım. Tülin Özen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

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Oyuncu, Tülin Özen’in oyunculuğa karar verme serüveni oldukça ilgi çekici. Ünlü oyuncu elektrik mühendisliği okurken okulunu yarıda bırakıp radikal bir kararla tiyatro bölümüne devam etmiştir. Star TV’de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Arzu karakterine hayat veren Tülin Özen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tülin Özen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

24 Aralık 1979 tarihinde İskenderun’da doğan Tülin Özen’in annesi ve babası mühendis ve bir kız kardeşi bulunuyor. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğindeki eğitimini 3. sınıfta bırakarak, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaya karar vermiş ve eğitimini orada tamamlamıştır. Profesyonel oyunculuğa Devlet Tiyatroları'nda “Kaygusuz Abdal” oyununda rol alarak başlayan Özen, televizyon kariyerine ise “Aynalar” dizisiyle başlamış ancak “Beyaz Gelincik” dizisinde oynadığı Meryemce karakteriyle televizyon izleyicisi tarafından da tanınmıştır. Son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde ve Türkiye'nin ilk profesyonel internet dizisi olan Masum'da rol almıştır.

İlk filmi “Meleğin Düşüşü” ile Altın Portakal Ödülleri, “En iyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır. Son olarak, Beyaz Gelincik adlı dizinde başkarakteri canlandırmıştır. Başarılı oyuncu yan flüt ve perküsyon çalıyor.

2. sezonu yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde iki çocuğu olan domestik maharetli bir ev hanımı, kızlar grubunun en sakini ama aynı zamanda en delifişeği Arzu Kara karakterini canlandıran 39 yaşındaki Tülin Özen 1.63 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Tülin Özen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Arzu)

2017 – Masum (Emel)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Handan Sultan)

2015 – Abluka (Meral) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Arzu Yıldız) (Sinema Filmi)

2014 – Gülümse (Sinema Filmi)

2013 – Aldırma Gönül (Gönül)

2013 – Mavi Dalga (Ceylan) (Sinema Filmi)

2013 – Karnaval (Demet) (Sinema Filmi)

2012 – Yalan Dünya

2012 – Yük (Sinema Filmi)

2012 – Bal (Zehra) (Sinema Filmi)

2011 – Mi Hatice (Hatice) (Kısa Film)

2011 – Bizim Yenge (Zeyno)

2011 – Üsküdar’a Giderken (Ayşe)

2010 – Kapalı Çarşı (Seher)

2008 – Cennetin Çocukları (Cennnet)

2008 – Vicdan (Songül) (Sinema Filmi)

2008 – Süt (Sinema Filmi)

2007 – Yarın Geçti (Sinema Filmi)

2006 – Rüya Gibi (Filiz)

2005 – Beyaz Gelincik (Meryemce)

2005 – Meleğin Düşüşü (Zeynep) (Sinema Filmi)

2004 – Aynalar (Melda)

2004 – En Son Babalar Duyar (Güzide)



Ödüller:

41.Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Vicdan) – 2009

14.Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Vicdan) – 2009

16. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Vicdan) – 2009

16. Ankara Film Festivali, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu (Meleğin Düşüşü) – 2005

11.Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu (Meleğin Düşüşü) – 2006

41. Antalya Film Şenliği, En İyi Kadın Oyuncu (Meleğin Düşüşü) – 2004