Tülin Özen: Seksi ve tatlı olduklarını sanıyorlar

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide izlediğimiz oyuncu Tülin Özen, pek çok ünlü ismi etkisi altına alan sosyal medyayla ilgili sıkıntısını dile getirdi.

Ünlüler arasında büyük bir kesim tarafından hayranlarına ulaşma ve bir reklam aracı olarak görülen sosyal medya kimi insanlar için de renkli bir dünya… Yaptıkları paylaşımlarda sürekli olarak eğlenirken gördüğümüz ünlülerin haberleri gazete sayfalarını süslerken, kimi zaman da ünlü isimlerin bu konudaki isyanlarına tanıklık ediyoruz. Söz konusu sosyal medyanın gerçek olmadığını altını çize çize söyleyen ve bu konudaki sıkıntılarını belirten isimler arasına Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide izlediğimiz oyuncu Tülin Özen de katıldı.

“SEKSİ VE TATLI OLDUKLARINI SANIYORLAR”

Tülin Özen, sosyal medya sıkıntısından şu sözlerle bahsediyor:

“İnsanlar kendini Instagram hesaplarındaki kişi olarak görüyor. Yukarıdan çekilmiş, gülen, seksi ve tatlı insan olduklarını sanıyorlar. Eskiden kitap okur, film izler, arkadaşlarla konuşurduk. Şimdi kitapla poz verince okuduklarını sanıyorlar. Bu hayatın hiçbir gerçekliği yok. Tamamıyla taklit.”