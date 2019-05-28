Tülin Şahin anne olacağını açıkladı

Portekiz’de dostlar arasında yapılan bir düğünle evlenen ve sonrasında sosyal medya hesabından bu özel güne dair paylaşımlarda bulunan Tülin Şahin bebek müjdesini de yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Her fırsatta bebekleri çok sevdiğini ve çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Şahin, instagram hesabından emzik fotoğrafı paylaştı ve yanına da hamile emojisi koyarak müjdeli haberi verdi. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Şahin hamilelik sürecini Türkiye’de geçirecek ve doğumu da İstanbul’da yapacak.