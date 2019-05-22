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Tülin Şahin: Başka söze gerek yok
Tülin Şahin: Başka söze gerek yok
Danimarka doğumlu Tülin Şahin, podyumdaki başarılı kariyerini yıllardır sürdüren ve ülkemizi her türlü platformda başarıyla temsil eden bir isim...
Magazin 22 Mayıs 2019 - 08:03

Mankenlik kariyerine ilk başladığı yıllarda Cindy Crawford’a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Tülin Şahin, sonrasında attığı adımlarla kendi adını ön plana çıkarmayı bildi.

Yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden Şahin, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla özellikle kendisini yurtdışından takip eden hayranlarına Türkiye’nin güzelliklerini gösteriyor. Şahin son olarak İstanbul Boğazı’nın güzelliğini gözler önüne seren bir kare paylaştı ve bu kareye “İstanbul… Başka söze gerek yok” notunu düştü.

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