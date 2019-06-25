Tülin Şahin eşinden aldığı övgüyü ve kitap planlarını anlattı

38 yaşındaki Şahin 4 aylık hamile… Yıllardır çocuk özlemi kurduğunu belirten ve bir kız çocuk bekleyen Tülin Şahin, ‘Hayallerime kavuşacağım günü iple çekiyorum. Eşim de çok heyecanlı, Bana daha da güzelleştiğimi söylüyor, iltifatlar yağdırıyor.' dedi. Şahin, ‘Pedro üzerime titriyor, bana çok yardımcı oluyor. Daha şimdiden bebeğimizin geleceğine dair planlar yapmaya başladı. Ben de bir yayın grubuyla anlaştım. Hamilelik ve sonrasında anneliğe dair bir kitap yazacağım. YouTube'dan da tecrübelerimi paylaşacağım' diye konuştu.