Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tülin Şahin eşinden aldığı övgüyü ve kitap planlarını anlattı
Tülin Şahin eşinden aldığı övgüyü ve kitap planlarını anlattı
Geride bıraktığımız Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan Tülin Şahin'den evliliğe ve eşine övgü dolu açıklamalar...
Magazin 25 Haziran 2019 - 10:59

38 yaşındaki Şahin 4 aylık hamile… Yıllardır çocuk özlemi kurduğunu belirten ve bir kız çocuk bekleyen Tülin Şahin, ‘Hayallerime kavuşacağım günü iple çekiyorum. Eşim de çok heyecanlı, Bana daha da güzelleştiğimi söylüyor, iltifatlar yağdırıyor.' dedi. Şahin, ‘Pedro üzerime titriyor, bana çok yardımcı oluyor. Daha şimdiden bebeğimizin geleceğine dair planlar yapmaya başladı. Ben de bir yayın grubuyla anlaştım. Hamilelik ve sonrasında anneliğe dair bir kitap yazacağım. YouTube'dan da tecrübelerimi paylaşacağım' diye konuştu.

İLGİLİ HABERTülin Şahin'den emzikli paylaşım
Etiketler