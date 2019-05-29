Tülin Şahin eski eşi hakkında tüm gerçekleri açıklayacak!

Geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından bir emzik fotoğrafı paylaşarak hamile olduğunu duyuran Tülin Şahin, bu açıklaması hakkındaki yorumlara ilginç bir yanıt verdi.

Model Tülin Şahin, geride bıraktığımız nisan ayında yaklaşık bir yıldır beraber olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile dünya evine girmişti. Bu evlilik haberinden kısa bir süre sonra Tülin Şahin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve takipçilerine hamile olduğunun müjdesini verdi. Şahin’in bu paylaşımının altına yapılan yorumlar ise çok çarpıcı oldu. Pek çok isim bir dönem güzelliğinin bozulmaması adına hamile kalmadığı iddia edilen Şahin’e hemen hamile kaldığı için tepki gösterirken bazı takipçiler de olayın iç yüzünün bilinmeden bu tarz yorumlar yapmanın yanlış olduğunu yazdı.

TÜLİN ŞAHİN’DEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Şahin, bebek beklediğine dair yaptığı paylaşımın altına gelen bu yorumlara bir süre kayıtsız kalsa da sonrasında çok çarpıcı olan şu satırları paylaştı:

“Doğruyu bilmeden, okumadan, anlamadan yorum yapanlar! Çok yakında onlara bir cevabım olacak. Şu ana kadar bir kere bile gerçeği söylemedim, konuşmadım diye kendilerinden çok emin yorum yapıyorlar maalesef”