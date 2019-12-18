Tülin Şahin geçirdiği kazayı anlattı

Portekizli Pedro de Noronha ile hayatını birleştiren ve yaptığı bu evlilikten Siena Leyla adında bir kız çocuk sahibi olan Tülin Şahin, önceki gün Bebek'teydi. Şahin burada karşılaştığı habercilere başından geçen kazayı anlattı.

Habercilere adres soran Şahin, “Dalgın dalgın yürüyordum. Görmedim de sizi, bir adres sordum ve borçlu çıktım” diyerek kahkaha attı. Doğum sonrası oldukça fit gözüken ünlü model, “Zayıflamak için çaba göstermiyorum. 20 kilo aldım, 10 kilo verdim. Vermek için acelem yok. Tadını çıkarıyorum bugünlerin” şeklinde konuştu. Kızının 40'ının çıktığı gün kendisi de 40 yaşına giren Şahin, sosyal medyadan ’39 yaşında değil misiniz?’ yorumlarına açıklama yapma gereği duymuştu.

Yaşı hakkında gazetecilere de açıklama yapan Şahin, “Kimileri 1980 kimileri 1979 olarak biliyor doğum günümü. Anneme göre yeniden doğuşum 80 çünkü ben 40 günlük bebekken çok büyük kaza geçiriyoruz. Kafamın ortasında dikiş var. Çok büyük bir trafik kazası geçirdiğimiz için anneme göre yeniden doğuşum 80 o yüzden açıklama gereği duydum. Yaş takıntım yok, 40 olmuşsun 39 olmuşsun benim için fark etmiyor” diyerek geçirdiği talihsiz kazayı anlattı.