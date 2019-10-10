Tülin Şahin hamileliğinin sekizinci ayında podyumda…

Mercedes-Benz Fashion Week, İstanbul’da modaseverlerin beğenisine sunulan ‘Pehlivan’ temalı defilede, moda tasarımcısı Yakup Biçer’in tasarımları 40 manken tarafından tanıtıldı. Biçer’in tasarımlarını beğendiğini belirten ünlü manken Tülin Şahin, hamile bir şekilde podyuma çıkarak heyecanlı bir deneyim yaşadığını söyledi. Doğuma bir ay kaldığını vurgulayan Tülin Şahin, 9-10 kilo aldığını ifade etti. Doğumun İstanbul’da olacağını aktaran 38 yaşındaki manken, çocuğunun isminin hem Türk, hem de yabancı olacağını kaydetti.

EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Hamilelikten dolayı birçok duyguyu aynı anda yaşayabildiğini ifade eden Şahin, doktorunun tavsiyelerini dinlediğini söyledi. 8 aylık hamile haliyle podyumda boy gösteren Tülin Şahin’in eşi de defileyi yakından takip etti.

TÜLİN ŞAHİN KİMİNLE EVLİ?

2005 yılında evlendiği yemek şefi ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında yollarını ayıran Tülin Şahin, boşandıktan sadece iki yıl sonra 2019 yılında Portekiz asıllı Londra’lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile Lisbon’da sade bir tören ile dünya evine girdi. Pedro de Noronha 1977 doğumlu. Tülin Şahin şu anda 8 aylık hamile ve bir kız çocuğu bekliyor.