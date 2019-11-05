Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin nereli ve kaç yaşında?

Tülin Şahin, 1980 doğumludur. ABD'li ünlü manken Cindy Crawford'a benzerliğinden dolayı hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak tanınan Tülin Şahin hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Tülin Şahin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan “Tülin Şahin ile Moda” programının sunuculuğunu yapan Tülin Şahin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tülin Şahin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

Tülin Şahin, 13 Aralık 1980 yılında Sivaslı Türk bir ailenin kızı olarak Danimarka’nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu burada geçirdi. Bir alışveriş merkezinde 14 yaşında tesadüfen keşfedildi ve ardından profesyonel mankenlik için 1998 yılında Paris’e gitti. Türkiye'ye 1999 yılında Zeki Triko çekimi için geldi ve tanınmaya başlayan Tülin Şahin bir dönem Acun Ilıcalı ile beraber Acun Firarda programında sunuculuk yaptı.

Dünyaca ünlü tasarımcı Karl Lagerfeld tarafından bir dönem Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, ilk evliliğini 2005 yılında halkla ilişkiler uzmanı Mehmet Özer ile yaptı. Çift 2017 yılında boşandı. Özer, ikinci evliliğini ise 2018 yılında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile yaptı.

Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveçce, Norveççe, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilen Tülin Şahin şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan “Tülin Şahin ile Moda” programını sunuyor. Tülin Şahin, 1.75 metre boyunda, 50 kilo ve Yay burcudur.

Kitapları:

Her Daim Fit

Top Model Nasıl Olunur?

Siz Hala Diyet mi Yapıyorsunuz?

81 İl 81 Ünlü 81 Yemek

Sırlar (Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine)

Kral Prens ve Fakir

Tülin Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:

1999 – Gece Şahinleri (TV Filmi)

1996 – Tatlı Kaçıklar (Mary) (TV Dizisi)