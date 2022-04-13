Tülin Şahin: Önceliğim kızım

18 yaşından beri podyuma çıkan model Tülin Şahin, anne olduktan sonra hayatındaki önceliklerin değiştiğini anlattı.

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Tülin Şahin, N Alaçatı dergisine konuştu. 2.5 yaşında Siena Leyla adında bir kızı olan model, dünyasının ve önceliğinin kızı olduğunu anlattı.

“ANNELİĞİ EN DOĞAL AKIŞINDA YAŞIYORUM”

Şahin, “Doğum yaptığımdan itibaren süreci ve sonrası yani şu anı da en doğal akışında yaşıyorum, yaşamak istiyorum. Tıpkı olması gerektiği gibi. Önceliğim tamamen bana bağlı minik bir bebeğin tüm isteklerine en sağlıklı şekilde yanında olarak cevap verebilmek” dedi.

“HAYATTA HER ŞEY BİR DENGE”

“Bir yandan annelik bir yandan çalışma hayatını nasıl yürütüyorsunuz?” sorusuna da Şahin şu sözlerle yanıt verdi:

“Hayatta her şey bir denge. Organize ve disiplinli çalışırsanız her şeye yetişirsiniz. Tabii sevdiğim işi yapmak da burada çok önemli. Ama şu var ki tam 24 yıldır gerek ülkemde gerekse tüm dünyada sabah erken kalkıp her işime bir amatörün heyecanı bir profesyonelin bilgesi ile giderim.”

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