Tülin Şahin’den emzikli paylaşım

Nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan Tülin Şahin, evlilikten birkaç ay sonra hamile olduğunu açıklamış ve magazin gündeminde kendisine yer bulmuştu.

Hamile olduğunu açıkladıktan sonra, sosyal medya hesabından süreçle ilgili paylaşımlarda bulunan Şahin, geçtiğimiz hafta havuz başında bir kare paylaşmış ve ‘Bugün ilk defa birlikte yüzdük’ notunu düşmüştü.

Hamilelik süreciyle ilgili yaşadıklarını merak eden takipçilerini mutlu edecek paylaşımlarda bulunan Tülin Şahin’in son paylaşımı ağzında emzikle görüldüğü bir hareketli resim oldu. Şahin bu eğlenceli görüntüyü; “Ah bu hormonlar hormonlar! Anlatın bana kızlar hep böyle mi bu durumlar” notuyla paylaştı.