Tülin Şahin’in hamilelik pozları

Bebeğini kucağına almasına 10 hafta kalan Tülin Şahin, sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Porto’da nikah masasına oturan Tülin Şahin, bu evliliğin meyvesini kucağına almak için gün sayıyor.

Hamilelik süreci boyunca sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bol bol fotoğraf paylaşan Şahin geride bıraktığımız gün iki yeni paylaşımda daha bulundu.

Doğuma haftalar kaldığını ve heyecanının giderek arttığını söyleyen Şahin, tercih ettiği kıyafetler ile belirginleşen göbeğini kapattı.