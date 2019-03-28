Tüm aile yakayı ele veriyor! Bizim Hikaye 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bizim Hikaye 63. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 63. Son Bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Fikri ile Zihni arasındaki husumetin sebebi ortaya çıkıyor. Filiz ve Barış bu gerçeği öğrenince büyük bir şok yaşıyorlar. Zihni başta dirense de sonradan yeğenlerine sahip çıkıyor. Bunda Filiz'in karakterli davranışları da etkili oluyor. Murtaza'nın Rahmet'i yakalamasından sonra onu kurtarmak için harekete geçen Cemil, Tufan, Çiçek ve Deniz de sırayla yakayı ele veriyor. Peki Bizim Hikaye 63. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 64. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 63. Bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Fikri’nin ağaeyinin eşini nikahtan kaçırıp onunla evlendiği gerçeği yıllar sonra gün yüzüne çıkıyor. Filiz kardeşleri için güçlü olmaya çalışıyor. Davranışları amcası tarafından takdir edilen Filiz, Fikri’ye hiç benzemediğini de kanıtlıyor. Zihni yeğenlerine evini açıyor. Ama Fiko babasının da orada olmasını istiyor. Amcasını ikna edemeyince de Kiraz ile beraber yollara düşüyorlar. Kiraz ve Fiko’yu yolda bir kötü sürpriz bekliyor. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bizim Hikaye 63. Son Bölümde yaşananlar ve 64. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 64. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 63. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zihni'nin oğlu Ersin Elibollar’a kapısını açıyor. Elibollar rahata ererken Murtaza’da her yerde Fikri’yi arıyor. Tufan, Çiçek ve Cemil, Murtaza'dan kurtulmaya çalışıyor. Tufan ve Cemil Murtaza’nın yerine gidiyor. Murtaza Cemil’i görünce hemen onlara meyve tabağı gönderiyor. Ama Cemil rüşvet kabul etmeyeceğini söyleyerek bu jesti geri çeviriyor. Deniz, Murtaza’yı etkileyip onu zor durumda bırakmayı düşünyor. Deniz eşini çok seven Murtaza’yı baştan çıkarmaya çalışıyor. Deniz bir bahane ile Murtaza’ya yaklaşıyor. Bu sırada Rahmet vedalaşmak için Çiçek’in yanına gidiyor. Çiçek olanları Rahmet’e anlatmak zorunda kalıyor. Deniz Mürtaza’yı sarhoş etmeyi başarıyor. Cemil ve Tufan Deniz’i Rahmet’in geldiğini söylemeye çalışıyor ama ortalık karışıyor. Rahmet’in bağıra bağıra içeri girmesi onu ele veriyor. Murtaza’nın adamları Rahmet’i alıyor.

MURTAZA TÜM EKİBİ YAKALIYOR

Cemil, Rahmet’i kurtarmak için harekete geçiyor. Ama o da yakalanarak Rahmet ile beraber tutsak ediliyor. Cemil, yakalansa da Tufan’ın onları kurtaracağını söylüyor ama Tufan da yakalanıyor. Bir tek Çiçek ve Deniz dışarı da kalıyor. Onların da yakalanması çok uzun sürmüyor. Murtaza gelip onlara Fikri’yi soruyor. Tufan, Murtaza hepsini vursa da Fikri’nin gelmeyeceğini anlatmaya çalışıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

ZİHNİ: NİKAHTAN KARIMI KAÇIRDI

Ersin, Zihni’ye yakalanıyor. Elibollar’ın gözü önünde Zihni, Ersin’i tekme tokat dövüyor. Barış onları ayırmaya çalışınca Ersin Fikri’nin arkasına saklanıyor. Zihni Fikri’yi görünce bu sefer de ona saldırıyor. Zihni ile Fikri bir kez daha karşı karşıya geliyor. Zihni yine kardeşinin yakasına yapışıyor. Barış onları ayırmaya çalışırken Zihni neden Fikri’den nefret ettiğini açıklıyor. Meğer Fikri yıllar önce Zihni’nin nikahtan eşini kaçırmış ve onunla evlenmiş. Bunu duyan herkes adeta şok oluyor. Fikri Filiz’e ‘bizim büyük aşkımıza böyle büyük bir başlangıç yakışırdı’ diyor.

FİKO VE KİRAZ’IN BAŞI BELADA

Zihni’nin Fikri ve çocukları kapıda bırakması çocukları perişan ediyor. Filiz, yemek yemeyip kardeşlerini besliyor. Bunu gören Zihri Filiz’in Fikri’ye benzemediğini anlıyor. Filiz ve çocukları eve alan Zihni artık onların babası olduğunu ve arkalarında olduğunu söylüyor. Fiko yemek masasında babasını ne kadar özlediğini söyleyerek amcasını yumuşatmaya çalışıyor ama Zihni’nin Fikri’yi affetmeye niyeti yok. Fiko ve Kiraz babaları yoksa orada durmayacaklarını söylerek evden çıkıyorlar. Dışarıda kalan Kiraz ve Fiko hiç karşılaşmamaları gereken kötü bir sürpriz denk geliyorlar.