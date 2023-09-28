Tuncel Kurtiz’in bu görüntüleri ilk kez yayınlandı
'Ezel' dizisinin yapım şirketi, vefatının 10. yıldönümünde Tuncel Kurtiz'i ilk kez yayınlanan görüntüleriyle andı.
Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz vefatının 10’uncu yılında Balıkesir’in Edremit ilçesindeki kabri başında anıldı.
Ay Yapım ise Tuncel Kurtiz’in ‘Ramiz Dayı’ rolüyle hafızalara kazındığı ‘Ezel’ dizisinin setinden daha önce yayınlanmamış bir video paylaştı.
Videoda, Tuncel Kurtiz ve Kenan İmirzalıoğlu’nun birlikte Ankara havası oynadığı ve sarıldığı görüntüler yer aldı.
Paylaşımda “Aramızdan ayrılışının 10. yılında eşsiz kişiliği ve benzersiz oyunculuğuyla hepimizde derin izler bırakan çok sevgili Tuncel Kurtiz’i sevgi ve özlemle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.