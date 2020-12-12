Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Turabi coronaya yakalandı: Çok acı çekiyorum
Turabi coronaya yakalandı: Çok acı çekiyorum
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
Magazin 12 Aralık 2020 - 08:41

Survivor yarışmasında iki defa şampiyonluk elde eden 33 yaşındaki Turabi Çamkıran corona virüsüne yakalandı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda corona testinin pozitif çıktığını açıklayan Turabi şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan Covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı. Umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin.”

Turabi’nin paylaşımı.

İlginizi ÇekebilirMurat Aygen coronaya yakalandı
İlginizi ÇekebilirYönetmen Kim Ki-duk coronadan hayatını kaybetti
Son güncelleme: 08:46 - 12.12.2020
Etiketler