Turabi ve Adem küfürleşti, Nagihan’ın ‘Oynaşma’ isyanı Survivor’a damga vurdu

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Sembol oyununu aldıktan sonra Nagihan’a dönerek ‘Senin için’ diyen Turabi daha sonra ise ‘Her şartta kazanıyorum’ diye bağırdı. Geçen hafta sembol oyunu finalinde Nagihan’ın Turabi’yi desteklemesine Adem tepki göstermişti. Turabi de buna gönderme yapınca sinirler gerildi. Turabi’ye ilk olarak Merve tepki gösterdi ve ‘Yaptığın yanlış’ dedi. Turabi’ye ‘Egoist ve kolpa dövüşçü’ diye bağıran Adem de ayağa kalkarak Turabi’nin üzerine yürüdü. Adem ‘Senin gibi adamları parçalarım’ diye elini kaldırdı. Gerilimin arttığı anlarda ise araya Esat Yontunç girdi ve ikiliyi ayırmaya çalıştığı. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu kavgada yaşananların tamamı ise televizyonculuk kuralları nedeniyle ekrana yansımadı.

ACUN ILICALI: İKİ TARAFI DA CİDDİ ŞEKİLDE UYARIYORUM

Eleme konseyine İstanbul’dan bağlanan Acun Ilıcalı, kavgada yaşanan olayları açıkladı. Adem’in çekim yapan kameramana da hareket yaptığını açıklayan Ilıcalı, “Seni zorla buraya getirmiş gibi ‘Survivor’ı şöyle yaparım’ demen bize yönelik bir cümle. İkincisi kameraman arkadaşıma yaptığın bir hareket var. Çekim yaparken kameramana hareket yapıyorsun. Bunu asla kabul edemem. Bu da bize yapılmış bir harekettir’ dedi.

Adem ve Turabi’yi yaşananlardan dolayı uyaran Ilıcalı, ‘Karşılıklı söylenen çok sözler var bunların çoğunu yayınlamadık. Televizyon yayın kuralları gereğince o anları ve küfürleri yayınlamadık. Turabi’nin orada ‘Ben kazandım. Nagihan’a armağan ediyorum’ demesinde bir sakınca yok Survivor tarihinde en düzgün sevinçlerden birisi. Bir şey ima ediyor diye Turabi’ya karşı saldırıya geçecek bir durum yok.

Bu değerlendirmede önemli 3 konu var. Üçü de Adem’le ilgili. Seni buraya güzel bir şekilde davet ettik. Senin cümlen bize geliyor bu bir. Kameraman arkadaşa karşı yaptığın bir hareket var. Çekim yaparken ona karşı hareket yapıyorsun bu da bize yapılmış bir hareket. Bunu asla kabul edememem. Nagihan’la ilgili söylediğin cümle. Ne dediğini anlıyorum ama kadın bir yarışmacıyı işin içine sokman çok ciddi hata. Bundan sonraki aranızda tartışma olursa belli çerçeve içinde geçmesi sözünü verin. İki tarafı da ciddi şekilde uyarıyorum. Bundan sonra bir daha bu kadar yükselmeyeceğini tahmin ediyorum’ şeklinde konuştu.

TURABİ: DANSÇI OLDUĞUM İÇİN GELDİM

Yaşanan bu büyük kavganın ardından eleme konseyinde Acun Ilıcalı önce iki yarışmacıya söz verdi. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Turabi şunları söyledi:

“Ben bunu 2014’den beri yaşıyorum. Benim hayalim olan dansla dalga geçiyorlar. Ben hiç bir zaman Türkiye’nin en iyi dövüşçüsüyüm demedim. Ben buraya dansçı olduğum için geldim dövüşçü olduğum için değil. Dansçı olduğum için Yetenek Sizsiniz’e çıktım ve sonra siz beni buraya davet ettiniz.