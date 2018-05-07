Turabi’den savaş ilanı! Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2018'de Gönüllüler rüzgarı devam ediyor. Ünlüler takımı şimdiye değin hiç olmadığı kadar gergin. Turabi, ada konseyinde takım arkadaşlarının tamamının kendisini yazdığını öğrenince takımına savaş ilan etti. Mustafa Kemal "Turabi'nin eleştirilerinde art niyet var.Düşmanıymışız." diye tepki gösterdi. Survivor son bölümde iki ödül oyunu oynandı. Peki ödüllleri hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölüm özeti...

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Survivor son bölümde Turabi takım arkadaşlarının eleme potasına kendi ismini yazmasına öfkelendi. Adem tepki gösterdi “Biz seni sevmek zorunda değiliz. İyi bir yarışmacı olabilirsin.” dedi. Turabi’nin adada ve oyunda takım arkadaşlarından uzak durması gerginliği iyice artırdı. Peki Survivor son bölümde neler yaşandı, neler konuşuldu? İşte Survivor son bölüm özeti…

NAGİHAN İLE BİRSEN ARASINDA GERGİNLİK



Nagihan: Dün akşam tatsız bir olay yaşandı. Birsen son zamanlarda çok alıngan. Birsne biraz dalgın. Nagihan ben gereksiz şeyleri hafızama almam derdi. Bana parkuru anlat dedim sonra beni dinlmediğini farkettim. Dinlemiyorsan anlatmayım dedim. Bu bana saygısızlık bir sürtüşme oldu. Sonra adaya gidince konuştuk. Yanlış anladığını düşünüyorum. İyi bir arkadaşız durup dururken kendini öne atıyor. Sanki düşmanıymışım gibi davranıyor. Sayı kaybetmemize sebep oldu. Sabah kadar uyuyamadım. Oyunda Birsen ile iletişim kurmamaya çalışacağım. Takımımı düşünüp oyuna saldıracağım. Umarım bir daha yaşanmaz.

Birsen: Nagihan bunu bilmeden yapıyor ağzına geleni söylüyor. Haliyle tepkimi koymam gerekti.Biz bize konuşmamızı yapmaya çalışıyor. Biz bize konuşma olayı değişiyor rencide oluyorum. Belli bir yerden sonra sabır taşı çatlıyor.

TURABİ KENDİ TAKIMINA SAVAŞ AÇTI

Turabi: Son konseyde ismimin çıkmasından dolayı stresliyim herkesin beni yazması beni üzdü. Ama takımdaki diğerlerini takım arkadaşı olarak görmüyorum. Onlar takım ben tek başıma ayrıyım. Olur da gitmezsem bundan sonra demek benim ismim çıkacak. Bundan sonra ödül oyunlarında da dokunulmazlık oyununda da kendim için savaşacağım. Oyun alanında hiçbir şey olmamış gibi hop Ünlüler yapamam. Sıcak bir el istersem diğer elimi tutarım. Kimseden bana fayda yok.

BARAKA OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Alp: Turabi genel durum nedir takımda? Bu hafta bakım haftası. Kazanan takım konforlu barakyı kazanacak, bakım seti alacak ve yanında etli wrap yiyecek.

Turabi: Genel olarak bilmiyorum. Son konseyde aday olduğum için stresliyim takımın beni yazması üzdü. Ama bu oyuna yansımayacak. Olumluya çevirip oyuna yansıyacak. İyi olan kazansın.

Hakan: Birleşme haftasına girdik biz. Konseyde de rahat olacağız. Bugün de kazanacağız.

Ünlüler: 9 Gönüllüler: 10

Turabi oyun sırasında takım arkadaşları ve karşı takım ile gerginlik yaşadı. Takım arkadaşları ile oyun öncesinde All Star diye bağırmayı reddetti. O anlar kameralara yansıdı.

Adem: Ben hiçbirinize gelip söyledim mi Turabi’yi yazıyorum diye? Kimseden açıklama beklemiyorsan yazmaya gerek yok.

Mustafa: Turabi’nin eleştirilerinde art niyet var.Düşmanıymışız.

Turabi: Sonuçta benim ismimi yazdılar ve gitmemi istediler takımca. Benim gitmem için kara aldılar saygı duyuyorum onlar da bu karara verdiğim tepkiye saygı göstermeli. Diğerlerine göre birini potaya koyuyorlar ama gitmesini istemiyorlar bu bana çok saçma geliyor. Buradakiler adamı çıkmaz sokağa koyup sonra da yolun açık olsun diyorlar.

Adem: Biz seni sevmek zorunda değiliz. İyi bir yarışmacı olabilirsin. Ben karar verirken grup ile hareket etmem. Ben ona kendimi anlatmıyorum onu dinlemeye gittim. Sen kendini bu takıma ait hissetmiyorsan o senin bileceğin iş.

Adem: Benim düşman olarak mı görüyorsun?

Turabi: Takım olarak düşmanımsınız. Dostum değilsiniz. Beni yazanlara bu konseyi yaşatmak boynumun borcu. Yalandan sevgi gösterisi yapmam. Takım arkadaşlarım dahil hepsi, ben tek!

Hakan: Bence Turabi düşüşüne bir hikaye arıyor. Turabi’nin gitmesini çok da istemiyorum. Çünkü kendi ellerimle göndereceğim.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Alp: Ödül oyununa hoşgeldiniz. Ödül bana göre böyle olmalı. Kazanan takım muhteşem nostalji gecesi yaşayıp Zeki Müren dinleyeceksiniz ve yemek yiyeceksiniz.

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 4