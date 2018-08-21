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Turgut Berkes hayata gözlerini yumdu
Turgut Berkes hayata gözlerini yumdu
Türkiye’deki rock müziğin önemli isimlerinden Turgut Berkes, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Magazin 21 Ağustos 2018 - 09:24

Müzisyenliğinin yanı sıra ressam, çevirmen ve yazar olan Turgut Berkes, 1953'te İzmir'de doğdu. Berkes, TED Ankara Koleji ve Bournemouth and Poole College of Art mezunuydu. 1989'da Müzisyen Fuat Güner'le döneminin en gelişmiş stüdyosu FT Recording Studios'u kurana kadar radyo programcılığı, kütüphanecilik, gazetecilik ve çevirmenlik yaptı. Berkes ayrıca Moğollar’ın seslendirdiği “Bir şey yapmalı” şarkısının da söz yazarıydı.
turgutberkes2000 yılında büyük beğeni toplayan ‘Karakutu' albümünü çıkaran Berkes, daha sonra ‘Bir şeye yaramaz şarkılar’ı dinleyicileriyle buluşturdu. 2007'den sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Berkes son yıllarında şarkı yazmaya ve çeviri yapmaya devam etti. Berkes, son olarak Pentagram'ın “Apokalips”klibinde de rol almıştı.

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