Turgut Tunçalp kimdir? Turgut Tunçalp nereli ve kaç yaşında?

Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 doğumludur. Ekran karşısına ilk kez Sırlar Dünyası / Sır Kapısı adlı dizi ile geçen Turgut Tunçalp hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Haşmet Façalı karakterini canlandıran Turgut Tunçalp hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Turgut Tunçalp kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 Sakarya doğumludur. Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Turgut Tunçalp, 2002 yılında Sırlar Dünyası adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Merhamet, Diriliş Ertuğrul, Kaçak, Galip Derviş, Yıldız Masalı, Sakarya Fırat, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Emret Komutanım, Vatanım Sensin, Daha, Müslüm gibi birçok projede yer alan Turgut Tunçalp şimdi,erde Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde “Façalı Dayı” lakaplı Haşmet karakterine hayat vermektedir. Turgut Tunçalp 1.82 metre boyunda, 79 kilo ve Boğa burcudur.

Turgut Tunçalp’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Haşmet Façalı) (TV Dizisi)

2018 – Müslüm (Mehmet Akbaş) (Sinema Filmi)

2018 – Çukur (Kasım Helvacı) (TV Dizisi)

2017 – Rüya (Faysal Ardalı) (TV Dizisi)

2017 – Daha (Harmin) (Sinema Filmi)

2017 – AşkınGören Gözlere İhtiyacı Yok (Cevdet) (Sinema Filmi)

2017 – Vatanım Sensin (Ölmez Hasan) (TV Dizisi)

2016 – Rüzgarın Kalbi (Erdem) (TV Dizisi)

2014 – Diriliş: Ertuğrul (Afşin Bey) (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Moskof Recep) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Kaçak (Kel Sait) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Derviş(Pehlivan Musa) (TV Dizisi)

2013 – Delisin Delisin (Rami) (Sinema Filmi)

2012 – Çanakkale 1915 (Binbaşı Ali) (Sinema Filmi)

2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Tanju) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Paparazzi Zeki) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Manyak Cafer) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Sakarya Fırat 2. 3.Sezon (Şevket) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Komiser) (TV Dizisi)

2010- Recep İvedik 3 (Paintball Hakemi) (Sinema Filmi)

2010 – Anneannem (Kısa Film)

2009 – Çılgın Kanal (Bilge) (TV Dizisi)

2009 – Uygun Adım Aşk (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Adanalı 2. 3. Sezon (Mesut) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2007 – İki Yabancı (TV Dizisi)

2007 – Korkusuzlar (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar 2. Sezon (Fatih) (TV Dizisi)

2006 – Ümit Milli (Tom) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Kötü Adam) (TV Dizisi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Haşhaşi) (Sinema Filmi)

2006 – Eksik Etek (Kerem) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (İsmet) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Şifre (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Başkomiser) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (TV Dizisi)

2004 – Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2004 – Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Taksici) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Veysel) (TV Dizisi)