Turist filmi konusu ne? Turist oyuncuları kimler?
Aksiyon, gerilim ve romantik türündeki yabancı film olan Turist’in başrolde Johny Depp ve Angelina Jolie yer alıyor. İşte Turtist filmi hakkında detaylar…
TURİST FİLMİ KONUSU
Kırık kalbinin acısını unutmak için İtalya’ya yolculuk yapan Amerikalı bir turist olan Frank (Johnny Deep)’in etrafında gelişen hikaye. İnanılmaz olağanüstü bir kadın olan Elise (Jolie)’nin yollarının kesişmesiyle işler karışır. Fakat Elise’nin onunla karşılaşması aslında tesafüf değildir. Frank neşeli bir ilişkiye başladığını düşünürken aslında etrafında tehlikeli entrikalar döndüğünü fark eder.
TURİST OYUNCULARI
Johnny Depp : Frank Tupelo
Angelina Jolie : Elise Ward
Paul Bettany
Steven Berkoff
Timothy Dalton
Rufus Sewell
Bruno Wolkowitch