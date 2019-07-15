Turist filmi konusu ne? Turist oyuncuları kimler?

Johnny Depp ve Angelina Jolie'yi kariyerlerinde ilk kez bir araya geldiği Turist filmi bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Peki Turist konusu ve oyuncuları kimler?

Aksiyon, gerilim ve romantik türündeki yabancı film olan Turist’in başrolde Johny Depp ve Angelina Jolie yer alıyor. İşte Turtist filmi hakkında detaylar…

TURİST FİLMİ KONUSU

Kırık kalbinin acısını unutmak için İtalya’ya yolculuk yapan Amerikalı bir turist olan Frank (Johnny Deep)’in etrafında gelişen hikaye. İnanılmaz olağanüstü bir kadın olan Elise (Jolie)’nin yollarının kesişmesiyle işler karışır. Fakat Elise’nin onunla karşılaşması aslında tesafüf değildir. Frank neşeli bir ilişkiye başladığını düşünürken aslında etrafında tehlikeli entrikalar döndüğünü fark eder.

TURİST OYUNCULARI

Johnny Depp : Frank Tupelo

Angelina Jolie : Elise Ward

Paul Bettany

Steven Berkoff

Timothy Dalton

Rufus Sewell

Bruno Wolkowitch