Türk Halk Müziği bir değerini daha kaybetti

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan’ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, iki ay önce de zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu.

83 yaşındaki Yıldız Ayhan, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

YARIN DEFNEDİLECEK

Yıldız Ayhan, Perşembe günü İstanbul’da toprağa verilecek. Sanatçının cenazesi öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına, eşi Ahmet Gazi Ayhan'ın yanına defnedilecek.

Twitter’dan paylaşım yapan Sümer Ezgü “Halk Müziğimizin yıldızını, değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan’ ı kaybettik. Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun…” ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce Yıldız Ayhan’ı evinde ziyaret eden sanatçı Sümer Ezgü, ‘ustam’ dediği Ayhan ile birlikte Yarim İstanbul’u Mesken mi Tuttun türküsünü söylemişti.