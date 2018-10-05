Türk halkına küfür ettiği iddia edilmişti! Kendisini mahkemede savundu

Sosyal medyada yayınlanan videosundaki sözlerinde, Türk Milletini aşağıladığı gerekçesiyle yargılanan milli sporcu Çağan Atakan Arslan savunmasında, "Böyle bir suçlama ile burada olmaktan son derece utanç duyuyorum. Ben milli sporcuyum Türk halkını aşağılama suçunu işlemedim" dedi.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında ‘Avatar Atakan’ olarak tanınan milli sporcu ve 2016 Survivor birincisi Çağan Atakan Arslan'ın 21 Haziran 2016'da sosyal medyada yayınlanmış videosunda , arkadaşının ‘'Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Türk halkına?'' sorusu üzerine Arslan'ın ‘'Hepsinin a…''yanıtını verdi. Videonun televizyon programlarında yer alması üzerine hakkında soruşturma başlatılan Çağan Atakan Arslan hakkında ‘Tür Milletini , Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“BÖYLE BİR SUÇLAMA İLE BURADA OLMAKTAN SON DERECE UTANÇ DUYUYORUM”

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Çağan Atakan Arslan ve avukatı katıldı. Mahkemede Arslan milli sporcu olduğunu ve 2011 yılında kickboks dalında ilk altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdığını belirterek savunmasında şunları şöyledi: “Böyle bir suçlama ile burada olmaktan son derece utanç duyuyorum. Olay günü evde arkadaşım Murat'la oturuyorduk. Murat videoya kayıt alarak , bana rakiplerim hakkında sorular soruyordu. Bende esprili cevaplar veriyordum. O esnada kulağımda kulaklık vardı, müzik dinlediğim için ‘Türk halkına’ dediğini duymadım. Rakiplerimizden bahsettiğini zannederek argo bir cevap verdim'' dedi.

‘'BENİ YIPRATMAK ADINA BASINA VERİLDİ''

Savunmasının devamında sanık Arslan,'' Bu video 3-4 yıl öncesine ait bir video, katıldığım bir televizyon programındaki birinciliğimin ardından yayınlandı. Beni yıpratmak adına basına verilmiştir. Kim vermiş bilmiyorum ama bu konuda suç duyurusunda bulundum. Ben milli sporcuyum Türk milletini , Cumhuriyetini aşağılama suçunu işlemedim'' dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ



Sanık avukat, “Müvekkilimin suç işleme kastı yoktur. Rızası dışında yayınlanmıştır bu video, hukuki delil olamaz” dedi. Mahkeme, videoyu çeken arkadaşının dinlenmesi ve videonun tamamının temin edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

