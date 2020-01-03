Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları…

Türk İşi Dondurma filmi sinemadan sonra televizyon ekranında yayınlanacak. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken film Türk İşi Dondurma bu akşam ilk kez televizyonda olacak. Peki Türk İşi Dondurma nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne?

2019 yılında vizyona giren Can Ulkay yönetmenliğindeki Türk İşi Dondurma filminin senaryosunu Gürkan Tanyaş yazdı. İşte Türk İşi Dondurma filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan…

TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU

Turkish’i Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Avustralya'da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler'in Avustralya'da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir.

TÜRK İŞİ DONDURMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Konusunu gerçek bir hikayeden alan Türk İşi Dondurma filminin çekimleri Kemerburgaz'da gerçekleşti.

OYUNCULARI KİMLER?

Türk İşi Dondurma’nın başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe paylaşıyor. Ulusal ve uluslararası oyuncularıyla ön plana çıkan filmde Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon gibi isimler de yer alıyor.