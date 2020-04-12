Türk İşi Dondurma filminde kimler oynuyor? Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi?

Konusunu tarihten alan ve kadrosundaki önemli oyuncularla son zamanların dikkat çeken Türk filmlerinden biri olan Türk İşi Dondurma filmi bu akşam televizyon ekranlarında kendine yer buldu. İzleyiciler, Türk İşi Dondurma filmi ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Peki, Türk İşi Dondurma filmi nerede çekildi? Türk İşi Dondurma filminin oyuncuları kimler? İşte bütün merak edilenler…

Can Ulkay'ın yönetmenliğini yaptığı Türk İşi Dondurma filmi, geçtiğimiz senenin en çok dikkat çeken filmlerinden biriydi. Geniş oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Türk İşi Dondurma filminin hikayesi internette en çok aranan konulardan biri oldu? İşte Türk İşi Dondurma filmi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU

Turkish'i Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Avustralya’da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya’da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler’in Avustralya’da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verir.

TÜRK İŞİ DONDURMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Konusunu gerçek bir hikayeden alan Türk İşi Dondurma filminin çekimleri Kemerburgaz’da gerçekleşti.

OYUNCULARI KİMLER?

Türk İşi Dondurma'nın başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe paylaşıyor. Ulusal ve uluslararası oyuncularıyla ön plana çıkan filmde Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon gibi isimler de yer alıyor.