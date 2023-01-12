Türk Lirası’nı klozete atan Mika Raun Can hakkında karar verildi

Türk Lirası’nı klozete attığı gerekçesiyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sosyal medya fenomeni ‘Mika Raun Can’ hakkında beraat kararı verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sosyal medya fenomeni ‘Mika Raun Can' olarak bilinen Mikail Can Kurnaz'ın Türk Lirası'nı klozete attığı gerekçesiyle “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mikail Can Kurnaz katılmazken, avukatı İbrahim Emir Köse hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve sanığın üzerine atılı “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçlarının yasal unsurları itibariyle oluşmadığını belirterek, sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Mikail Can Kurnaz’ın üzerine atılı suçların yasal unsurları itibariyle oluşmadığının anlaşıldığını belirterek, sanık hakkında iki suçtan da beraat kararına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ekim 2022 tarihinde, Mikail Can Kurnaz'ın herkese açık kullandığı Instagram hesabı aracılığıyla, arka planda çalan müzik eşliğinde elinde bulunan 100 TL'lik banknotu gösterdiği aktarıldı. Banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve tekrar eline aldığı 100 TL'lik banknotu bu kez klozete doğru attığı kaydedildi. İddianamede, daha sonra sifona bastığının görüldüğü bir video yayınlandığı anlatıldı.

İddianamede, ‘Mika Can Raun'un “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.