‘Türk lokumu’ Saba Tümer

İçinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında 21 Günde Mutluluk adlı bir kitap çıkartan sunucu Saba Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok sayıda beğeni aldı.

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Haber sunuculuğu yaparak başladığı kariyerinde neşeli kimliği ve attığı kahkahalarla dikkatleri üzerine çeken ve kariyerini şov programları sunuculuğuna çeviren 47 yaşındaki Saba Tümer, tatil için Alaçatı’yı tercih etti. Magazin muhabirlerine bikinili görüntü vermemek adına tatilini gözlerden uzakta yapan Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine yürek hoplattı.

Derin dekolteli elbisesiyle çekilmiş karesini kalp emojisiyle paylaşan Tümer, binlerce beğeni alırken aralarında ‘Türk lokumu’ gibi çok sayıda yorum da aldı.