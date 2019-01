Türk sinemasının unutulmaz ismi Ayşen Gruda yaşamını yitirdi! İşte usta sanatçının ölüm sebebi…

Türkiye sinemasının unutulmaz ismi Ayşen Gruda bugün yaşama gözlerini yumdu… Gruda, son yolculuğuna 25 Ocak Cuma günü uğurlanacak. Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata veda eden usta sanatçı için 25 Ocak’ta öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze namazı kılınacak.

AYŞEN GRUDA’NIN ÖLÜM SEBEBİNE?

Derindere Hastanesi Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gruda’nın yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında olduğunu hatırlattı.

Kasapoğlu, Gruda’nın, iki gündür genel durumunun kötüleşmesi üzerine tansiyonunun çok düşük seyrettiğini anlatarak, “Tüm müdahalelere rağmen cevap alamadığımız Ayşen Hanım’ı 13.45’te kaybetmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 1,5 yıldır kendisini ileri evre pankreas kanseri nedeniyle takip etmekteydik. Pankreas kanserinin ileri evresinden olmasından dolayı kendisini kaybettik. Yaklaşık 20 gündür solunum cihazında, solunum yetmezliğinden dolayı da yoğun bakımda takipteydi.” diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Dr. Görkem Gökçelioğlu da herkes için acılı bir gün olduğunu dile getirerek, “Ayşen Hanım’ın vefatıyla beraber hepimizin ailesinden bir cenaze çıkmış gibi. Hepimiz çok üzgünüz. Bizim içimiz şu açıdanrahat, burada tıbbın en ileri ve en güncel şekliyle Ayşen Hanımı tedavi etmeye çalıştık. Yoğun bakımda son bir aydır takip ediyoruz. En iyisi, bu dönemi neredeyse hiç ağrı çekmeden, son döneme kadar şuuru açık bir şekilde tamamladı. Ancak hepimiz çok üzgünüz.” dedi.

EMRE GRUDA: HEPİMİZİN ANNESİ ARAMIZDAN AYRILDI

Sanatçının torunu Emre Gruda ise kelimelerin boğazında düğümlendiğini ve çok zor olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Türkiye için gerçekten çok önemli bir değer anneannem. Hepimizin annesi aramızdan ayrıldı. Hepimize sevgiyi, insanlığı ve pek çok nesle pek çok güzel şeyi anlatmış bir insan. Kendi de hep bunu derdi, ‘Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir.’ Cuma günü öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Camisi’nde defnedeceğiz.”

“Son döneme kadar bilinci açıktı. Hiç acı çekmedi. Geçmişten, hayatımızdan bahsettik. Güzel şeylerden muhabbet ettik. Her zaman güçlü durmak hakkında konuştuk. Zaten güçlü ve sert bir kadındı. İnsan gibi bir insan, gerçek bir sanatçıydı. Kendi sanat hayatımda ondan çok şey öğrendim, ona çok şey borçluyum. Hepimizin başı sağ olsun. Türk halkının başı sağ olsun. İlginç hissediyorum, gerçekten kendimi ilginç hissediyorum. Hepimiz için büyük bir değer benim anneannem, Türk halkının annesi. Yani her evden her aileden biri eksildi. Onu istediği gibi uğurlayacağız. Yakındık, çok iyi dosttuk. Özellikle sanat, insanlık ve ahlak adına çok şey öğretti bana.”

SOSYAL MEDYADAN BİRÇOK MESAJ PAYLAŞILDI

Kıymetli ustamız Aysen Gruda ablamızın mekani cennet olsun. Sevenlerinin başı sagolsun. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 23 Ocak 2019

ne güzeldi varlığı, yediden yetmişe hepimize umut veren özel insanlardandı; ne çok emek verdi sanata sinemaya kültürümüze… çok üzgünüm, ruhu şad olsun #AyşenGruda pic.twitter.com/tqo3KkXash — Elif Şafak / Shafak (@Elif_Safak) 23 Ocak 2019

Kötü şeyler oluyo be Twitter, iyi şeyler çocukluğumuzda kaldı. #aysengruda pic.twitter.com/ZkWBErQEy6 — sarp akkaya (@akkayasarp) 23 Ocak 2019

AYŞEN GRUDA’NIN BAŞARILARLA DOLU HAYATI

Türk sinemasında’da domates güzeli lakabıyla tanınan Ayşen Gruda, birçok Yeşilçam sinema filminde Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer aldı.

Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Bu evlilik uzun sürdü. Ayşen Gruda, Yılmaz Gruda'dan boşandıktan sonra da soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı”, “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.

Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan adında bir kızı oldu. Bu evlilik uzun sürdü. Boşandılar. İstanbul’da bulunan bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Türk Sineması’nın “Domates Güzeli” lakaplı oyuncusu Ayşen Gruda bu hastalığa bağlı solunum yetmezliği ssonucu 23 Ocak 2019’da 75 yaşında ölmüştür.

AYŞEN GRUDA’NIN SİNEMA FİLMLERİ:

Sevgili Komşum (2018) Nebahat

Sucu Kamil (2017)

Babamın Ceketi (2018)

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016) – Hasene (seslendirme)

Seni Seviyorum Adamım (2014) – Anneanne

Pek Yakında (2014) – Remziye

Pazarları Hiç Sevmem (2012) – Feyziye

Kağıt (2010) – Şahane Hanım

Gece Gündüz (2008) – Hayriye

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) – Safiye ana

İlk Aşk (2006) – Hatice

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) – Karagöz’ün annesi

Keloğlan Karaprens’e Karşı (2006) – Sultan

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) – Ayşe Hanım

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

Süper Baba (1988) – Edalı

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987) – Gülbahar

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985) – İnci

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985) – Ayşen

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) – Sevim

Şekerpare (1983) – Peyker

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)

Dolap Beygiri (1982) – Hacer

Görgüsüzler (1982)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) – Melahat

Davaro (1981)

Gırgıriye (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981) – Sevim

Renkli Dünya (1980)

Doktor (1979)

Şark Bülbülü (1979)

Avanak Apti (1978)

Neşeli Günler (1978) – Nilgün

Çöpçüler Kralı (1977)

Gülen Gözler (1977) – Fikret

Hababam Sınıfı tatilde (1977)

İbo İle Gülşah (1977)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Sarmaşdolaş (1977)

Öyle Olsun (1976) – Ayşen Huyugüzel

Aile Şerefi (1976) – Ayşe

Güngörmüşler (1976)

Süt Kardeşler (1976) – Emine

Tosun Paşa (1976) – Zekiye Tellioğlu

Bizim Aile (1975)

Delisin (1975) – Şaziment

Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye

Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati’nin eşi

Hanzo (1975) – Feride

Hababam Sınıfı (1974) – Bilgi Yarışmasının Sunucusu

