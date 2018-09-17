Türk vatandaşı olmak isteyen Gerard Depardieu kimdir? İşte merak edilenleri…

Gerard Depardieu yaptığı vatandaşlık açıklaması ile magazin gündeminde. 2013 yılında Rus vatandaşı olan Gerard Depardieu, Türk vatandaşı olmak istediğini söyledi. Peki Gerard Depardieu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Fransız asıllı oyuncu Gerard Depardieu Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü etkinliklerinde Aydınlık’a açıklamalar yaptı. Gerard Depardieu, Cezayir vatandaşlığının bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda Türk vatandaşı olmak istediğini de dile getirdi. İşte Gerard Depardieu hakkında merak edilenler…

GERARD DEPARDIEU KİMDİR?

7 Aralık 1948’de Gérard Xavier Marcel Depardieu, Oscar’a aday gösterilmiş, Altın Küre Ödülü sahibi Fransız oyuncudur.

Depardieu Châteauroux, Indre’de, Anne Jeanne Josèphe Éliette ile metal işçisi olan René Maxime Lionel Depardieu’nün altı çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Konuşma bozukluğu sebebiyle okulda yaşadığı sorunlar sonucunda dengesiz ve uyumsuz olarak nitelendirildi. On üç yaşından itibaren matbaacılık eğitimi görmeye başladı ancak eğitimini tamamlamadı.

1964’te, oyunculuk öğrenimi gören Michel Pilorgé ile Paris’e gitti. Burada izlediği bir Molière oyunu sonrasında oyuncu olmaya karar verdi. Théâtre National Populaire’de aldığı ücretsiz derslerden sonra, 1966’da Jean-Laurent Cochet’nin yönettiği École d’art dramatique’i bitirdi. Buradaki öğrenimi sırasındaki arkadaşlarından biri Claude Jade’di.



Depadieu, yönetmen Claude Regy’nin vasıtasıyla, yönetmen ve senarist Marguerite Duras ile tanıştı ve birkaç yıl içinde onunla birlikte dört film çevirdi. Bu filmlerden Nathalie Granger (1971) ve Les Valseuses (1973), Depardieu’nün tanınmasını sağladı.

1980lerde Depadieu, önde gelen Fransız aktörlerden biri oldu. François Truffaut’nun La Femme d’à coté filmindeki oyunculuğu ile bilinirliği arttı. İlk César Ödülü’nü Le Dernier Métro filmindeki rolüyle kazandı. 1985 civarında genç Patricia Kaas’ı keşfetmese de en azından kariyerine başlaması için cesaretlendirdi. 1990’ların başından itibaren, Jean Reno ile birlikte uluslararası prodüksiyonlarda kendini kanıtlayan ender Fransız aktörlerden biri oldu.

Depardieu’nün en önemli işleri arasında arasında komedi oyuncusu Pierre Richard ile birlikte oynadığı, La Chèvre (1981), Les Compères (1983) ve Les Fugitifs (1986) filmlerinden oluşan komedi filmi serisi de bulunmaktadır.

Fransa’da ve bir ölçüde Avrupa’da önemli filmlerde oynayan Depardieu’nün Amerika’daki başarı düzeyi inişli çıkışlı oldu. 1990’daki ‘Yeşil Kart’ (Green Card) güldürüsü ile doruk yaptıktan sonra 2000 yılındaki ‘102 Dalmaçyalı’ (102 Dalmaçyalı) ile ‘Hayatımın tatili’ (Last Holiday) filmleriyle çöküş yaşadı.