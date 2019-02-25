Türk ve Yunan yarışmacı birbirine girdi! Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?

Türk ve Yunan yarışmacı birbirine girdi! Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan nefes kesen oyunlara sahne oluyor. Türk takımında eleme gerginliği devam ediyor. Salı akşamı yapılacak konseyde en az SMS alan bir kişi adaya veda edecek. Potaya çıkarılan 3 kişi Türk takımında tartışma yaratmış durumda. Son bölümde oynanan ödül oyununda Tony ile Bora birbirine girdi, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor’da Salı akşamı gerçekleşecek ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Türkiye takımından bir kişi adaya veda edecek. Takım, performansının düşük olması ve adadaki arkadaşları ile sürekli tartışması nedeniyle Atakan’ı aday gösterdi. Bireysel dokunulmazlığı elde eden Okay, güçlü bir isim olan Atakan’ın karşısına yine güçlü olduğunu düşündüğü Bora’yı çıkardı. Bora ise Okay’ın bu kararı kendi aklı ile veremediğini iddia ederek tepki gösterdi. Son olarak Ecem, yıldızı barışmadığı için Kaan’ı aday gösterdi. Survivor son bölümde; heyecanlı karşılaşmada Türk takım yarışı sonuna kadar getirip tamamlayamadı ödülü Yunan takıma kaptırdı.

TÜRK TAKIMINDA ELEME GERGİNLİĞİ

Seda: Adil olmayan bir pota değil. 20 günlük Atakan bana öyle davranamaz. Çevremdeki kızlara da öyle davranamaz. Adamız alev yeri gibi.

Atakan: Ben kimseyi tehdit etmedim. Beni yazacaklar diye mi tehdit ediyim.

Bora: Okay’ın beni yazmasına şaşırdım.

Kaan: Orada bir adam var hepsini basamak olarak kullanıyor. Sürüye çobanlık yapıyor.

Hikmet: Sürekli beni kışkırtmaya çalışıyorlar. Sen başarısızsın gibi konuşmalar yaptılar. Sürekli üzerime gelmeye çalışıyorlar. Herkesle yarıştım, hepsini yendim.

Okay: Takım olarak bitmiş, performansa göre yazılmıyor, kişiselleştirilmiş.

Ecem: Bora adaya katkısı olan bir isim. Okay’ın kendi kararı olmadığını düşünüyorum.

Acun: Dominik’te ödül oyununa hoşgeldiniz. İki takım da aç ve yorgun. Ödül sandviç. Kazanan takıma üçer tane verilecek. Eğer kazanırsanız bir tane de benden.

Türkiye: 8 Yunanistan: 10 Ödülün sahibi Yunan takım oldu.

TONY İLE BORA BİRBİRİNE GİRDİ, ACUN MÜDAHALE ETTİ!



Ödül oyununda Dimitra ile Büşra arasında geçen mücadelede kenarda ‘Atamıyor’ diye bağıran Bora ile Tony arasında tartışma yaşandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Acun: Mükemmel bir mücadeleydi. Kazanan Yunan takım oldu. Takımla ilgili kötü bir şey söyleyemem.



Seda: Alacağım sandım. Biraz da şans vardı. Onların hakkıymış. Tebrik ediyorum.

Bora: Tebrik ediyorum karşı tarafı. Ben onlara saygısızlık yapmadım. Fazla bağırmadım. Bunu bilmelerini istiyorum. Tony’den özür dilemek istiyorum.

Tony: Yaptığının rakibe saygısızlık olduğunu söyledim. Bilerek yapmadığını söyledi. Gergin bir oyundu. Ben de özür dilerim.