Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin oyuncuları ve konusu nedir?

Türkan Hanım'ın Konağı hafta içi her gün 9.30'da farklı konseptleriyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bir ilke imza atan Türkan Hanım'ın Konağı hem dizi hem de program olma özelliği taşıyor. Dizide yaşanan olaylar her hafta uzman görüşü ile harmanlanırken, özgün yemek tarifleri de verilecek.

Yenilikçi formatıyla, diziseverlerle buluşan Türkan Hanım’ın Konağı dizisinde birçok ünlü ismin yanı sıra genç yetenekler de bulunuyor.

TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Yeni dizi Türkan Hanım'ın Konağı'nda köklü Türk kültürü ve aile yapısı izleyiciye aktarılacak. Gelenek ve göreneklerimize göre yaşayan bir ailenin hikayesini anlatacak dizide, bolca Türk aile yapısına ait doneler bulunacak.

TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI

* Ayşen İnci- Türkan Hanım

* Arzu Yanardağ- Rabia

* Mürşit Ağa Bağ- Ömer

* Egemen Duman- Batuhan

* Buket Dereoğlu- İdil

* Okan Yiğit- Metehan

* Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra

* Sevgi Temel- Berna

* Hasan Demirtaş- Cem

* Günce Mutlu- Gökçe

* Münibe Millet- Nurhayat

* Kenan Ciniviz- Orhan

AYŞE İNCİ KİMDİR?

Ayşe İnci, 7 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Uzun yıllar Sihirli Annem dizisinde rol almıştır. Bir çok dizide ve sinema filminde yer almıştır. Ayrıca yazarlığını kendisinin yaptığı pek çok da kitabı vardır. Son olarak Bizim Hikaye dizisinde yer almıştır.

ARZU YANARDAĞ KİMDİR?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'de tamamladı. Bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra mankeni oldu. İlk dizi deneyimini 1991 yılında aile bağları dizisi ile yapmıştır. En son ise 2019 yılında Yaralı Kuşlar dizisinde yer almıştır.

MÜRŞİT AĞA BAĞ KİMDİR?

Mürşit Ağa Bağ, 20 Ekim 1968 yılında doğmuştur. Devlet Konservatuvarı'ndan 1993 yılında mezun oldu. Bir süre devlet okullarında tiyatro öğretmenliği yapmıştır. İlk kez televizyon ekranlarına Alıştık Artık programı ile çıkmıştır. Yeşeren Düşler, Şeytan, Kurt Kapanı, Üvey Baba, Alıştık Artık, Mihrali gibi dizi ve sinema filmleri ile ününü daha da yaygınlaştırmıştır.

TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da kiralanan bir villada çekimleri gerçekleşiyor.